В Дзержинске из пятиэтажки эвакуировали 80 человек из-за просадки фундамента

В Дзержинске Нижегородской области из пятиэтажного дома эвакуировали 80 человек. В региональном МЧС сообщили, что в здании просел фундамент, передает «
«Сегодня утром в Дзержинске просел фундамент жилого дома на улице Буденова, в результате чего образовались трещины с третьего по пятый этажи», — прокомментировали в МЧС.
В ближайшее время оценят состояние дома. Для этого в Дзержинск направят мобильный диагностический комплекс «Струна». По результатам обследования власти будут принимать решение о возможности дальнейшего проживания в доме.
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