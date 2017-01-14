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9:22, 14 января 2017 8 416
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В ДТП в Рязанском районе погибли два человека

В ДТП в Рязанском районе погибли два человека

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В ДТП в Рязанском районе погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Помимо этого, пострадали двое. Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, в субботу утром, около поселка Снегири столкнулись Renault и Honda.


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