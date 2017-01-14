В Америке нашли похищенную 18 лет назад девочку

В Америке нашли девочку, которую 18 лет назад украли из роддома. Все это время Камийя Мобли жила в семье своей похитительницы и считала ее настоящей матерью, со ссылкой на Sky News передает «
Известно, что в 1998 году Глория Уильямс украла новорожденную из больницы, переодевшись в медсестру. Она несколько часов провела в палате с ребенком и ее 16-летней матерью, а затем унесла младенца, заявив, что у него температура.
Личность пропавшей подтвердили с помощью ДНК-теста. Биологические родственники девочки узнали, что ее нашли, но пока не встречались и не общались с ней.
51-летней Уильямс предъявили обвинения в похищении человека, ее экстрадируют во Флориду. Женщине грозит пожизненное лишение свободы.
Отмечается, что у нее также есть биологические дети.