С высотной башни «Око» в «Москва-сити» упал человек. Фото

В субботу, 14 января, с высотной башни «Око» в «Москва-сити» упал человек. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает
Инцидент произошел около 16:00, погибший приземлился на припаркованную иномарку.
«Постоялец гостиницы упал с 86-го этажа», — говорится в сообщении.
По данным агентства, погибший — мужчина, его личность устанавливают. Однако очевидцы отметили, что с башни упала девушка.
Обстоятельства происшествия устанавливают.
Ужасная картина. Соболезнование родственникам. pic.twitter.com/U9mzxRI2f1— Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.
Если смотровая выглядит так, то данное событие не выглядит нелепой случайностью. Безопасность нулевая. pic.twitter.com/5ah5CU8RP6— Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.