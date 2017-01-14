Пострадавших в трагическом ДТП в Рязанском районе подростков доставили в реанимацию

В трагическом ДТП в около поселка Снегири Рязанского района пострадали два подростка, их доставили в реанимацию. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Дети находились в машине Renault Duster. По данным полиции, виновницей аварии стала рязанка за рулем автомобиля Honda. Девушка ехала из Рязани в сторону Солотчи, за ней двигался Renault Duster. Рязанка пыталась развернуться, и не заметила автомобиля, в результате чего Renault столкнулся с Honda.
Девушка-водитель погибла, также скончалась пассажирка Renault. Кроме того, пострадал пассажир Honda.
Напомним, авария