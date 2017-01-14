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15:13, 14 января 2017 4 484
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Несколько рязанских роддомов временно закроют в 2017 году

Несколько рязанских роддомов временно закроют в 2017 году

В 2017 году временно закроют несколько рязанских роддомов. Об этом сообщает портал регионального учреждения здравоохранения.

График закрытия акушерских стационаров для проведения плановой дезинфекции утвердил минздрав Рязанской области.

В частности, в соответствие с документом:

  • областной клинический перинатальный центр закроют с 3 по 23 апреля и с 18 сентября по 8 октября;
  • роддом №1 — с 13 февраля по 12 марта и с 28 августа по 17 сентября;
  • роддом №2 — с 3 по 30 июля и с 4 по 24 декабря;
  • акушерский стационар горбольницы №10 — с 13 марта по 2 апреля и с 31 июля по 27 сентября.

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