Минфин согласился снизить минимальную цену на водку

Минфин согласился установить меньший минимальный уровень розничной цены на водку. Она будет ниже предлагавшихся 219 рублей за бутылку 0,5 литра, передает «
Предположительно, цена составит 205-210 рублей. По словам главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, решение о величине примут в ближайшие дни.
«Сейчас проводятся расчеты, но определенно ниже», — отметил Сазанов.
«Не думаю, что процесс будет затягиваться, все-таки произошла индексация ставок акцизов. В любом случае действующую минимальную розничную цену надо изменить. Думаю, об уровне мы определимся в ближайшую неделю-две», — добавил он.
Напомним, ранее Минфин предложил повысить цену на водку до 219 рублей.