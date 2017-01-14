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16:01, 14 января 2017 961
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Минфин согласился снизить минимальную цену на водку 1

Минфин согласился снизить минимальную цену на водку

Фото: Pixabay.com

Минфин согласился установить меньший минимальный уровень розничной цены на водку. Она будет ниже предлагавшихся 219 рублей за бутылку 0,5 литра, передает «РИА Новости».

Предположительно, цена составит 205-210 рублей. По словам главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, решение о величине примут в ближайшие дни.

«Сейчас проводятся расчеты, но определенно ниже», — отметил Сазанов.

«Не думаю, что процесс будет затягиваться, все-таки произошла индексация ставок акцизов. В любом случае действующую минимальную розничную цену надо изменить. Думаю, об уровне мы определимся в ближайшую неделю-две», — добавил он.

Напомним, ранее Минфин предложил повысить цену на водку до 219 рублей.


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