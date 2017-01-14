Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:35, 14 января 2017 1 038
 0    0

Горадминистрация попросила рязанских водителей соблюдать правила парковки автомобилей

Горадминистрация попросила рязанских водителей соблюдать правила парковки автомобилей

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Горадминистрация обратилась к рязанским водителям с просьбой соблюдать правила парковки автомобилей. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Ежедневно, в ночное время улицы города очищают от снега. В связи с этим владельцам автомобилей необходимо парковаться вне обочин и прилотковой части транспортных магистралей города.

По вопросам уборки дорог, тротуаров, остановок от снега и ликвидации наледи на городских улицах рязанцы могут обращаться в муниципальные диспетчерские службы:

  • Дирекция благоустройства города 70-12-93 (ежедневно и в круглосуточном режиме);
  • управление благоустройства города 25-23-30 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00);
  • префектура Советского района 45-77-24 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00);
  • префектура Октябрьского района 28-37-49 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18;00);
  • префектура Железнодорожного района 76-47-88 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00);
  • префектура Московского района 37-35-19 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00).

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
10:18, 15 января 2017
USB-розетки и кондиционеры. В московском метро появятся поезда нового поколения
15:35, 14 января 2017
Горадминистрация попросила рязанских водителей соблюдать правила парковки автомобилей
14:55, 14 января 2017
В Дзержинске из пятиэтажки эвакуировали 80 человек из-за просадки фундамента
18:20, 13 января 2017
Опыт по проверке газового оборудования в Рязанской области признали лучшим в России 2
17:17, 13 января 2017
Управляющая компания объяснила потоп в рязанском общежитии открытым окном
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
«Прага» в Рязани: возвращение к классике

«Прага» в Рязани: возвращение к классике

Жилой комплекс «Прага» — перспективный проект, созданный профессиональными дизайнерами.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:12, 2 января 2017 34 425
Стали известны цены на алкоголь, сигареты и бензин в 2017 году 1
12:22, 7 января 2017 25 246
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
17:04, 6 января 2017 21 067
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
8:39, 2 января 2017 19 790
В Казахстане сгорела новогодняя елка. Видео
9:20, 10 января 2017 16 953
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 5
Все новости
Голосования

Детские каникулы для родителей – это…

Окончание опроса: 17.01.2017
Архив голосований
Форум