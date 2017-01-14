Горадминистрация попросила рязанских водителей соблюдать правила парковки автомобилей

Горадминистрация обратилась к рязанским водителям с просьбой соблюдать правила парковки автомобилей. Об этом
Ежедневно, в ночное время улицы города очищают от снега. В связи с этим владельцам автомобилей необходимо парковаться вне обочин и прилотковой части транспортных магистралей города.
По вопросам уборки дорог, тротуаров, остановок от снега и ликвидации наледи на городских улицах рязанцы могут обращаться в муниципальные диспетчерские службы:
- Дирекция благоустройства города 70-12-93 (ежедневно и в круглосуточном режиме);
- управление благоустройства города 25-23-30 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00);
- префектура Советского района 45-77-24 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00);
- префектура Октябрьского района 28-37-49 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18;00);
- префектура Железнодорожного района 76-47-88 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00);
- префектура Московского района 37-35-19 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00).