Федеральный канал снял сюжет об избитом инспекторами Госохотнадзора рязанском рыболове

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Инцидент произошел в субботу, 31 декабря. Рязанец отправился на рыбалку на озеро в селе Велье в Рязанском районе. Там он увидел, что сотрудники Госохотнадзора ловили рыбу запрещенным орудием — острогой.
Пострадавший вызывал на место происшествия представителей Рыбнадзора. Они зафиксировали нарушения в ловле рыбы. Злоумышленники же прокомментировали, что находились у лунки по «спецзаданию».
Сотрудник Рыбнадзора рассказал, что оба нарушителя уже не раз попадали под подозрение в браконьерстве. Рязанец решил довести дело до конца и написал на хозяев остроги заявление в прокуратуру.