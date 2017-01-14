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17:40, 14 января 2017 765
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Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись

Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись

Актеры Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись в пятницу, 13 января. Решение о расторжении их брака принял суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), со ссылкой на журнал People передает ТАСС.

Теперь Депп должен выплатить бывшей супруге семь миллионов долларов, которые она намерена пожертвовать в благотворительный фонд. Отмечается, что судья отклонил требование актера наложить на Херд штраф в размере ста тысяч долларов за то, что она долго откладывала процедуру развода.

Напомним, пара поженилась в феврале 2015 года, а в мае 2016 актриса обвинила мужа в побоях.

Фото журнал People


© RZN.info

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