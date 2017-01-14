Актеры Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись в пятницу, 13 января. Решение о расторжении их брака принял суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), со ссылкой на журнал
Теперь Депп должен выплатить бывшей супруге семь миллионов долларов, которые она намерена пожертвовать в благотворительный фонд. Отмечается, что судья отклонил требование актера наложить на Херд штраф в размере ста тысяч долларов за то, что она долго откладывала процедуру развода.
Напомним, пара поженилась в феврале 2015 года, а в мае 2016 актриса обвинила мужа в побоях.
Фото журнал People