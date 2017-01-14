Актрису петербургского театра задержали во время спектакля

В Санкт-Петербурге режиссера Театра. doc Всеволода Лисовского и актрису Марину Карлышеву задержали во время спектакля «Неявные воздействия». Об этом передает «
Согласно сценарию, Карлышева стояла на балконе и кричала, что совершит самоубийство.
Патрулировавшие улицу полицейские приняли представление за реальность, после чего задержали актрису и режиссера с целью пресечения суицида.
«Оперативников ввело в заблуждение то, что сценарий спектакля разворачивался не на театральной сцене, а в городской среде», — говорится в сообщении.
После того, как все выяснилось, полицейские извинились и отпустили задержанных.