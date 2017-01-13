В сети опубликовали видео из «дома с призраками»

В сети появилось видео из «дома с приведениями». Кадры из квартиры, в которой двигались предметы опубликовали на Youtube.
На записи видно, как маленькая девочка играет, а в это время кукла рядом с ней качает головой. Позже, в другой комнате, ребенок рисует, а листы разлетаются.
После этого «приведение» начинает двигать и другие предметы, в том числе стол.
По некоторым данным, видео опубликовал отец девочки, со ссылкой на «Metro» передает «
Судя по дате на камере, события происходили в сентябре 2016 года.