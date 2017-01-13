Управляющая компания объяснила потоп в рязанском общежитии открытым окном

Трубу в рязанском общежитии на улице Островского прорвало из-за открытого окна. Об этом RZN.info заявил директор обслуживающей дом организации «Городская роща» Игорь Оглодин в пятницу, 13 января.
По словам Оглодина, один из жильцов сдал комнату на втором этаже мигрантам, которые в конце декабря съехали, оставив окно открытым нараспашку. В морозные дни января батарею и трубу «прихватило», возвратная вода замерзла. В итоге здание осталось без отопления. Когда на улице потеплело и батарея «оттаяла», трубу прорвало,
Оглодин подчеркнул, что компания не отключала и не включала отопление. На данный момент теплоснабжение есть, заверил он.
Директор управляющей компании также заявил, что вина в ситуации лежит на владельце квартиры и возмещать ущерб соседям должен он.