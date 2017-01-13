У московской семьи забрали десять приемных детей с ВИЧ-инфекцией

У московской семьи забрали десять приемных детей, которые могут быть ВИЧ-инфицированы. Детей отобрали из-за избиения одного ребенка отцом, передает «
«10 января работники детского сада выявили факт жестокого обращения — на теле одного ребенка обнаружены синяки. Были вызваны органы опеки, и совместно с сотрудниками ОВД факт побоев со стороны отца был засвидетельствован», — прокомментировала замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Татьяна Барсукова.
Восемь ВИЧ-инфицированных детей помещены в больницу, где получают необходимые лекарства, двое — в социальные учреждения. Еще двое старших детей и один кровный ребенок находятся с матерью. Матери разрешили видеться с детьми.
В семье восемь приемных детей, четыре усыновленных и один родной.