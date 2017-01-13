Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла информацию за декабрь 2016 года

ООО РГМЭК в соответствии с пунктами г и д п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сообщает следующее: Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» по тарифным группам за декабрь 2016 года. Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за ноябрь 2016 года.