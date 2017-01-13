Назвали самый дешевый и мощный смартфон 2016 года

Разработчики приложения AnTuTu составили рейтинг самых дешевых и мощных смартфонов. Программа предназначена для измерения производительности мобильных устройств, пишет «
Первое место в списке досталось Lenovo ZUK Z2 за 170 долларов. Смартфон обладает процессором Qualcomm Snapdragon 820, тремя гигабайтами ОЗУ, пятидюймовым FullHD-дисплеем, 13-мегапиксельной камерой и аккумулятором емкостью 3500 мАч.
Помимо Lenovo, в список попали:
- Xiaomi Redmi Note 3;
- Xiaomi Mi4C;
- Xiaomi Redmi Note 4;
- LeEco Le 2;
- LeEco Le Pro 3;
- 360 N4;
- LeEco Le Max 2;
- Meizu Metal;
- Xiaomi Mi5S.
Большинство из смартфонов продаются на российском рынке. Два из них (LeEco Pro 3 и Xiaomi Mi5s) вошли в список самых мощных смартфонов 2016 года.
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