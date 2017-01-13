Афиша RZN.info рекомендует посетить концерты ансамбля City Band и ВИА «Горпарк»

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Прошла рабочая неделя, а это значит, впереди ждут долгожданные выходные. Самое время выбрать, чем разнообразить свой уикенд.
В ДК «Приокский» 14 января состоится праздничный концерт эстрадного ансамбля City Band. Зрители услышат песни российских композиторов, эстрадную и джазовую музыку. Хиты 70-х 80-х годов также можно будет услышать 15 января в кафе-клубе «Старый парк» в исполнении ВИА «Горпарк». А в РДМ 14 января состоится сольное выступление Василия Фролова.
В театре «Переход» 15 января зрители увидят спектакль «Нежное сердце» по произведению Владимира Сологуба. В баре Hop Gun 14 января с сольным акустическим концертом выступит лидер гранж-группы «Зебра» Сергей Шевцов. Кроме того, в рязанских клубах пройдут вечеринки, посвященные Старому Новому году.
Полный обзор культурных мероприятий можно найти на нашем сайте в разделе «Афиша».