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15:36, 12 января 2017 250
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Сасовец убил пытавшегося украсть продукты мужчину

Сасовец убил пытавшегося украсть продукты мужчину

Сасовец убил мужчину, пытавшегося украсть продукты. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Рано утром 11 января 2017 года на одной из улиц Сасова обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следователям удалось установить личность погибшего — им оказался 37-летний местный житель. Удалось задержать и подозреваемого в совершении преступления. По его словам, ночью 11 января 2017 года он услышал подозрительный шум в коридоре общежития, где проживает его семья. Выглянув в коридор, увидел незнакомца, который якобы пытался похитить находившиеся там продукты. Незнакомец выбежал на улицу, мужчина его догнал, в ходе конфликта ударил его несколько раз и скрылся с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.


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