Сасовец убил пытавшегося украсть продукты мужчину

Сасовец убил мужчину, пытавшегося украсть продукты. Об этом сообщил
Рано утром 11 января 2017 года на одной из улиц Сасова обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Следователям удалось установить личность погибшего — им оказался 37-летний местный житель. Удалось задержать и подозреваемого в совершении преступления. По его словам, ночью 11 января 2017 года он услышал подозрительный шум в коридоре общежития, где проживает его семья. Выглянув в коридор, увидел незнакомца, который якобы пытался похитить находившиеся там продукты. Незнакомец выбежал на улицу, мужчина его догнал, в ходе конфликта ударил его несколько раз и скрылся с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.