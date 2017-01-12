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13:21, 12 января 2017 438
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Рязанский митрополит Марк написал книгу

Рязанский митрополит Марк написал книгу

Рязанский митрополит Марк написал книгу «Православное паломничество». Об этом сообщили на сайте Рязанской епархии.

Презентация книги пройдет 20 января в 18:00 в большом-конференц зале библиотеки имени Горького.

В книге будут представлены мысли, полученные митрополитом в паломнических поездках в разные страны к святыням, значимых для каждого православного верующего. В издании можно будет найти ответы на вопросы, которые могут возникнуть у человека, собирающегося в паломническое путешествие или уже побывавшего в поездках к святыням, но желающего уточнить для себя те или иные аспекты паломничества как такового.

На презентации расскажут подробности и идею написания книги.


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