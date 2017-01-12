Рязанский митрополит Марк написал книгу «Православное паломничество». Об этом
Презентация книги пройдет 20 января в 18:00 в большом-конференц зале библиотеки имени Горького.
В книге будут представлены мысли, полученные митрополитом в паломнических поездках в разные страны к святыням, значимых для каждого православного верующего. В издании можно будет найти ответы на вопросы, которые могут возникнуть у человека, собирающегося в паломническое путешествие или уже побывавшего в поездках к святыням, но желающего уточнить для себя те или иные аспекты паломничества как такового.
На презентации расскажут подробности и идею написания книги.