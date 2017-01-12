Рязанка украла из фитнес-клуба подарочные карты на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в
В полицию обратился директор одного из фитнес-центров Рязани. Он сообщил, что его предприятие обворовали на крупную сумму.
Стражи порядка выяснили, что часть клиентов, использующих сертификаты, не получили эти карты в подарок и не приобрели в фитнес-центре. Эти сертификаты купили через популярные интернет-магазины.
По горячим следам оперативники нашли злоумышленницу. Ей оказалась 24-летняя рязанка. Также полицейские установили, что девушка некоторое время работала в фитнес-центре. У нее дома обнаружили и изъяли несколько непроданных дисконтных карт.
По предварительной информации, из фитнес-центра было похищено 19 подарочных карт. Ущерб составил примерно 30 тысяч рублей.
В отношении злоумышленницы решается вопрос о возбуждении уголовного дела.