Рязанка рассказала, как ее маленькая дочь победила «хрустальную болезнь». Девочка родилась с диагнозом «несовершенный остеогенез», передает « Лента.ру ».

Данная болезнь характеризуется повышенной ломкостью костей. Предполагали, что из-за диагноза девочка не сможет даже сидеть. Когда она сломала височно-теменную кость, потеряла дар речи. Но все проблемы остались посади.

Родители девочки активно занимаются спортом. Дочь Вика — средняя из трех детей в семье. Когда мама была беременна девочкой, и ей стало известно о диагнозе, то сразу же начала заниматься изучением болезни. После рождения папа занимался с Викой плаванием, когда она подросла, делали упражнения, висели на турнике. Когда девочке исполнилось девять месяцев, в московской клинике она прошла курс лечения препаратом, укрепляющим костную ткань. Вика прошла три курса.

В каждой проблеме ребенок старался видеть положительные моменты.

«Не нужно считать проблемы наказанием. Если они случились, так и должно быть. Это знак того, что у вас открываются новые, абсолютно другие перспективы. Например, Вика после предпоследнего перелома височно-теменной кости не могла говорить, потеряла речь. Как мы ни бились, как ни крутились, как ни развивали мелкую моторику, как ни играли в кубики и как ни складывали пазлы, не было абсолютно никакого результата. И вдруг заметили: когда звучит музыка (не попса, а классическая), она начинает ее повторять. Повторять чисто, здорово. Я взяла и отвела ее в музыкальную школу. Там ее сразу взяли, она запела! Стала повторять мелодии и начала развиваться в совершенно другом направлении», — рассказала мама девочки.

«Поверьте, все плохое может перерасти в хорошее. Главное — найти нужное русло. Или, если хотите, — лазейку. Вы не ошибетесь в ее поиске, потому что почувствуете: все было ужасно. А стало ой как здорово! Этого я желаю любой семье», — прокомментировала рязанка.