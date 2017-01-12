Рязанец незаконно прописал в своем доме десять жителей Узбекистана

Житель Александро-Невского незаконно прописал в своем доме десять жителей Узбекистана. Об этом с
Это выяснилось в ходе проверки поселка Ленинский полицейскими. В отношении хозяина возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
Всех, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, попросили обращаться в полицию по телефону 02 или в Управление ФСБ России по Рязанской области по телефонам 25-52-97 и 51-38-18.