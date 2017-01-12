Роскачество проверит рязанский шоколад

Российская система качества запустит всероссийское исследование молочного шоколада. Потребительским испытаниям подвергнутся образцы порядка 35 брендов и российских торговых марок, сообщили на сайте «
Закупки молочного шоколада пройдут в сетевых и специализированных магазинах по всей России. В исследование войдут образцы, произведенные в Германии, Бельгии, Франции, Беларуси, Швейцарии и, конечно, в России, в частности, Калининграде, Ленинградской, Московской, Тульской, Ярославской, Рязанской областях и других регионах.
В сообщении говорится, что в течение месяца в лучших лабораториях страны образцы исследуют по 36 показателям качества и безопасности. Шоколад проверят на наличие эквивалентов масла какао, массовую долю молочного жира и на содержание сахара.
Также высококачественный продукт должен быть изготовлен из натурального сырья и не содержать генно-модифицированные источники и искусственные добавки.
Результаты всероссийского исследования будут опубликованы на портале Роскачества в преддверии 14 февраля.