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11:09, 12 января 2017 866
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Роскачество проверит рязанский шоколад

Роскачество проверит рязанский шоколад

Российская система качества запустит всероссийское исследование молочного шоколада. Потребительским испытаниям подвергнутся образцы порядка 35 брендов и российских торговых марок, сообщили на сайте «Роскачества».

Закупки молочного шоколада пройдут в сетевых и специализированных магазинах по всей России. В исследование войдут образцы, произведенные в Германии, Бельгии, Франции, Беларуси, Швейцарии и, конечно, в России, в частности, Калининграде, Ленинградской, Московской, Тульской, Ярославской, Рязанской областях и других регионах.

В сообщении говорится, что в течение месяца в лучших лабораториях страны образцы исследуют по 36 показателям качества и безопасности. Шоколад проверят на наличие эквивалентов масла какао, массовую долю молочного жира и на содержание сахара.

Также высококачественный продукт должен быть изготовлен из натурального сырья и не содержать генно-модифицированные источники и искусственные добавки.

Результаты всероссийского исследования будут опубликованы на портале Роскачества в преддверии 14 февраля.


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