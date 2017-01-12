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20:34, 12 января 2017 2 242
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Под Воронежем водитель автобуса высадил школьницу на мороз у закрытого автовокзала

Под Воронежем водитель автобуса высадил школьницу на мороз у закрытого автовокзала

Под Воронежем водитель автобуса высадил школьницу на мороз у закрытого автовокзала, передает Life.

14-летняя девочка ехала из Воронежа к себе домой в Богучар. Она попросила водителя автобуса предупредить ее, когда будет нужная ей остановка, но тот забыл и довез ее до Кантемировки. Он высадил ее из автобуса на мороз возле закрытого автовокзала. Школьница позвонила отцу, рассказала о ситуации, он приехал и забрал ее домой.

По данному факту региональный СУ СКР проводит проверку. В ходе нее опросят всех участников инцидента и пассажиров автобуса.


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