Под Воронежем водитель автобуса высадил школьницу на мороз у закрытого автовокзала, передает
14-летняя девочка ехала из Воронежа к себе домой в Богучар. Она попросила водителя автобуса предупредить ее, когда будет нужная ей остановка, но тот забыл и довез ее до Кантемировки. Он высадил ее из автобуса на мороз возле закрытого автовокзала. Школьница позвонила отцу, рассказала о ситуации, он приехал и забрал ее домой.
По данному факту региональный СУ СКР проводит проверку. В ходе нее опросят всех участников инцидента и пассажиров автобуса.