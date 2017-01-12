«Несправедливо». Минкомсвязи выступило против штрафов за скачивание пиратского контента

Минкомсвязи выступило против штрафов для пользователей за скачивание пиратского контента. Об этом заявил на Гайдаровском форуме глава министерства Николай Никифоров.
«Не поддерживаем. Мы считаем, что это несправедливо», — цитирует его слова
Также против данной инициативы выступил и замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев. По его словам, взимание таких штрафов «неадминистрируемо и невозможно».
Напомним, ввести штрафы за скачивание пиратского контента предложил министр культуры России Владимир Мединский в декабре 2016 года.