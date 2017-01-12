На Урале пьяный лихач прокатил инспектора ДПС на капоте. Видео

На Урале пьяный лихач прокатил инспектора ДПС на капоте. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает сайт телеканала «
Пьяный водитель несколько раз вылетел с дороги, возвращался на дорогу и попался на глаза сотрудникам ДПС. Полицейский преодолел на капоте более километра. От разговора с инспекторами он отказался и пытался уехать, но не смог преодолеть даже более 100 метров. Автомобиль вынесло на обочину.
У задержанного 21-летнего водителя не было прав. Инспектор получил ушиб головы и многочисленные ссадины.