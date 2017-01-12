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16:06, 12 января 2017 1 071
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На Урале пьяный лихач прокатил инспектора ДПС на капоте. Видео

На Урале пьяный лихач прокатил инспектора ДПС на капоте. Видео

На Урале пьяный лихач прокатил инспектора ДПС на капоте. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает сайт телеканала «360».

Пьяный водитель несколько раз вылетел с дороги, возвращался на дорогу и попался на глаза сотрудникам ДПС. Полицейский преодолел на капоте более километра. От разговора с инспекторами он отказался и пытался уехать, но не смог преодолеть даже более 100 метров. Автомобиль вынесло на обочину.

У задержанного 21-летнего водителя не было прав. Инспектор получил ушиб головы и многочисленные ссадины.


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