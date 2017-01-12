На Камчатке иномарка не пропустила «скорую» к умирающему. Видео

В сети появилось видео инцидента на Камчатке, где иномарка не пропустила «скорую» к умирающему. По предварительной информации, больной скончался до приезда медиков, передает
Врачи не могли попасть к пациенту около десяти минут, пока находившиеся в иномарке выясняли отношения с фельдшером.
«К медицинскому персоналу вышел один из находившихся в иномарке парней и устроил скандал. Даже после приезда отряда ДПС мужчина продолжал мешать фельдшеру и угрожать. Тот факт, что машина должна была подъехать к самому подъезду, очень важен, потому что при таком вызове нужна особая аппаратура», — прокомментировал изданию ситуацию источник, знакомый с ситуацией.
По данному факту проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Назначена судебно-медицинская экспертиза.