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11:23, 12 января 2017 1 292
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КВЦ откроет дополнительные пункты приема коммунальных платежей — мэрия

КВЦ откроет дополнительные пункты приема коммунальных платежей — мэрия

Муниципальный «Кустовой вычислительный центр» определит дополнительные пункты приема коммунальных платежей и усиления действующих пунктов. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

Количество операционных окон в банках, где принимают платежи, будет увеличено. На данный момент услуги можно оплатить в Сбербанке, Прио-Внешторгбанке и банке имени Живаго.

Размер платы за коммунальные услуги от населения, составляющий 0,74% от суммы платежа, взимается не с населения, а с ресурсоснабжающих организаций. По данной ставке продолжили работать кредитные организации и КВЦ.

Исключение составляет «Почта России», которая прекратила прием коммунальных платежей в 2017 году.


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