Муниципальный «Кустовой вычислительный центр» определит дополнительные пункты приема коммунальных платежей и усиления действующих пунктов. Об этом
Количество операционных окон в банках, где принимают платежи, будет увеличено. На данный момент услуги можно оплатить в Сбербанке, Прио-Внешторгбанке и банке имени Живаго.
Размер платы за коммунальные услуги от населения, составляющий 0,74% от суммы платежа, взимается не с населения, а с ресурсоснабжающих организаций. По данной ставке продолжили работать кредитные организации и КВЦ.
Исключение составляет «Почта России», которая