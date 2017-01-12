Комиссия по слушаниям поддержала строительство еще одной высотки на месте Рязсельмаша

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру разрешить группе граждан использовать участок на месте бывшего завода Рязсельмаш под «жилые здания разных типов». Заключение официально опубликовано в четверг, 12 января.
Согласно ему, заявители планируют возвести на 15 329 кв. м на улице Чапаева жилой дом с секциями высотой от 18 до 22 этажей.
Сами слушания прошли 28 декабря. Согласно заключению, комиссия получила 210 подписей в поддержку заявки.
Кроме того, 28 декабря отдельно обсуждалось уплотнение застройки этого участка с 7 500 до 44 000 кв. м на гектар. По этому вопросу комиссия также вынесла положительное заключение.