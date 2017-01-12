Госдума приняла в первом чтении проект о декриминализации побоев родственников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому побои в семье исключаются из списка уголовных преступлений. Авторы предлагают внести поправки в статью 116 УК, передает «
Данная статья переводит побои в разряд административных правонарушений. Побои, совершенные близкими родственниками при этом, останутся в сфере уголовного преследования.
«Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух лет лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка — все закончится административным наказанием», — прокомментировала замглавы комитета Совфеда по законодательству Елена Мизулина.
Старый «закон о шлепках» она назвала актом ненависти по отношению к семьям с детьми. По словам Мизулиной, существующая правовая база поощряет необоснованное вмешательство в семейные дела.
«Ссадина, синяк у ребенка, могут стать хорошим основанием прийти в семью с проверкой и даже возбудить уголовное дело в отношении родителей», — объяснила замглавы комитета Совфеда.
Сейчас за побои внутри семьи предусмотрена уголовная ответственность, наказания могут быть следующими: обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев. Если новый закон вступит в силу, побои в отношении близких будут отнесены к административным правонарушениям.