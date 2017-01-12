Facebook запустит проект по борьбе с ложными новостями

Соцсеть Facebook объявила о запуске проекта по борьбе с фиктивными новостями и углубленной совместной работе с новостными агентствами, передает
Facebook Journalism Project — полное наименование нового проекта. Его целью является улучшение «новостной грамотности» и донесение только правдивой информации. Компания Facebook намерена активно сотрудничать с информационными агентствами для разработки продуктов и обучать репортеров и редакторов новым технологиям.
Юзеры смогут лучше ориентироваться в новостном пространстве благодаря проекту. После президентских выборов компанию обвиняли в распространении фиктивных новостей, видимо, поэтому руководство Facebook взялось за исправление ситуации.