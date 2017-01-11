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13:33, 11 января 2017 1 489
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В Саратове около десяти человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме

В Саратове около десяти человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Саратове около десяти человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме. В результате происшествия обрушились перекрытия между вторым и четвертым этажами дома, передает ТАСС.

«В больницы доставлены шесть человек, среди них двое детей. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно», — прокомментировали агентству в пресс-службе МЧС России.

Взрыв бытового газа произошел на третьем этаже четвертого подъезда шестиэтажного жилого дома на Московском шоссе. После взрыва на трех этажах, с третьего по пятый, возник пожар. Из задымленной части спасли 17 человек. Для жителей организовали пункт временного размещения. По предварительным данным, пострадали три квартиры.

СК России по Саратовской области начал доследственную проверку.


© RZN.info

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