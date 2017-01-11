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22:20, 11 января 2017 1 758
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Совет по правам человека попросит Ковалева проконтролировать формирование ОНК

Совет по правам человека попросит Ковалева проконтролировать формирование ОНК

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Совет по правам человека попросит Олега Ковалева проконтролировать формирование общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Общественной палаты России.

Выдвижение кандидатов начнется 13 января. Помимо Рязани, новые комиссии сформируют еще в 12 регионах страны.

Секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов, а также председатель СПЧ Михаил Федотов призвали сформировать максимальный по численности состав ОНК — 40 человек.

«Опыт показывает, что не во всех регионах достаточно активно проходит работа по формированию ОНК. И, к сожалению, в некоторых происходит недонабор. В частности, в Республике Тыва мы вообще не смогли сформировать общественную наблюдательную комиссию. Поэтому призываем коллег — руководителей региональных общественных палат и уполномоченных по правам человека в субъектах России полностью включиться в эту работу. Начиная с 13 января, времени на формирование ОНК в этих субъектах у нас — 60 дней», — отметил Александр Бречалов.

26 членов ОНК, трижды входивших в прежние составы, не смогут войти в четвертый.

Также Михаил Федотов отметил, что планируется работу по усовершенствованию работы ОНК. Возможно увеличение количество дней на отбор кандидатов в состав комиссии. Помимо этого предложили создать на сайтах региональных палат разделы об ОНК и включить в состав ОНК жителей закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), которых не пропускают в места лишения свободы.


© RZN.info

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