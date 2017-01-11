Путин поручил Медведеву помочь пострадавшим при взрыве в Саратове

Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву помочь пострадавшим при взрыве в Саратове. Из дома выведены более 70 человек, передает
«По последнему событию в Саратове потом доложите мне подробнее. Дмитрий Анатольевич, переговорите с губернатором, если помощь нужна», — сказал президент.
Глава МЧС Владимир Пучков прокомментировал, что пожар ликвидировали, 11 человек, среди которых два ребенка, спасли. Всего в результате взрыва
«Семь человек размещены в стационаре, в том числе один крайне тяжелый. Специализированными бригадами Минздрава оказывается адресная медицинская помощь всем пострадавшим», — уточнил Пучков.
В настоящее время работает комиссия по ЧС, пострадавшим оказывают помощь.
Напомним, взрыв произошел в шестиэтажном доме на Московском шоссе. В результате взрыва обрушились межэтажные перекрытия между вторым и четвертым этажами.