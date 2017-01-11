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15:58, 11 января 2017 1 364
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Путин поручил Медведеву помочь пострадавшим при взрыве в Саратове

Путин поручил Медведеву помочь пострадавшим при взрыве в Саратове

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву помочь пострадавшим при взрыве в Саратове. Из дома выведены более 70 человек, передает ТАСС.

«По последнему событию в Саратове потом доложите мне подробнее. Дмитрий Анатольевич, переговорите с губернатором, если помощь нужна», — сказал президент.

Глава МЧС Владимир Пучков прокомментировал, что пожар ликвидировали, 11 человек, среди которых два ребенка, спасли. Всего в результате взрыва пострадали десять человек, троим из них оказали амбулаторную медпомощь на месте.

«Семь человек размещены в стационаре, в том числе один крайне тяжелый. Специализированными бригадами Минздрава оказывается адресная медицинская помощь всем пострадавшим», — уточнил Пучков.

В настоящее время работает комиссия по ЧС, пострадавшим оказывают помощь.

Напомним, взрыв произошел в шестиэтажном доме на Московском шоссе. В результате взрыва обрушились межэтажные перекрытия между вторым и четвертым этажами.


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