Прощальный пост Барака Обамы в Twitter стал самым популярным в социальной сети за время его президентства. Сообщением поделились более 500 тысяч пользователей, передает RT .

«Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить — не в мои способности создавать изменения, но в ваши», — написал Обама.

До этого самым популярным его сообщением в Twitter был пост, опубликованный после легализации однополых браков в Америке.

Напомним, аккаунт президента перейдет к Дональду Трампу в день инаугурации.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.