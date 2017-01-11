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14:56, 11 января 2017 1 800
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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Саратове

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Саратове

В доме на Московском шоссе в Саратове произошел взрыв бытового газа. Канал «360» опубликовал видео с места происшествия.

Взрыв произошел на третьем этаже. По предварительным данным, пострадали около десяти человек.

По данному факту начали доследственную проверку.


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