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11:39, 11 января 2017 1 394
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Джордж Лукас создаст музей «Звездных войн»

Джордж Лукас создаст музей «Звездных войн»

Американский кинорежиссер и продюсер Джордж Лукас создает в Лос-Анджелесе Музей нарративного искусства. В нем планируется выставить коллекцию экспонатов со съемок легендарной киносаги «Звездные войны», в том числе — оригинальную маску Дарта Вейдера, передает ТАСС.

«Мы очень рады получить этот удивительный музей, который создаст тысячи новых рабочих мест», — написал в своем Twitter мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

В сообщении говорится, что проект потребует инвестиций в размере 1,5 миллиардов долларов. Журналисты подсчитали, что это — третья часть всего состояния Джорджа Лукаса.

Также отмечается, что первоначально создатель «Звездных войн» хотел создать музей в Чикаго, затем в Сан-Франциско (Калифорния). Окончательный вариант проекта предполагает, что здание в виде космического корабля будет построено в южной части Лос-Анджелеса, в районе Экспо-парка, где уже располагаются многие выставочные площадки.

Фото с сайта «Кинопоиск»


© RZN.info

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