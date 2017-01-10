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10:05, 10 января 2017 975

За новогодние каникулы на уборку рязанских дорог от снега вышли 2114 единиц техники 1

За новогодние каникулы на уборку рязанских дорог от снега вышли 2114 единиц техники

За праздничные дни и период резкого похолодания в первую неделю января 2017 года «Рязаньавтодор» очистил 5100 километров дорог от снега, дорожное покрытие обработано 18 450 тоннами пескосоляной смеси, круглосуточно вели работу 2114 единиц спецтехники.

Кроме того, на федеральных автодорогах и дорогах местного значения очистили от снега: барьерное ограждение, обочины, автопавильоны и остановки, а также убрали мусор.

Как рассказали в пресс-службе компании, обращения поступившие в диспетчерскую службу «Рязаньавтодор» своевременно передавались в подрядные организации. Замечания устранялись в нормативные сроки.

В настоящее время работы по снегоочистке продолжаются в штатном режиме. Обращения от жителей региона, в том числе и по качеству содержания и уборки дорог, принимаются через диспетчерскую службу по телефону: 44-32-75.


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