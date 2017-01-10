Власти решили вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Власти решили вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, передает
«По договоренности, собор сохранит музейно-просветительскую функцию», — отметил Полтавченко.
Он заверил, что доступ в здание обеспечат представителям всех конфессий. «Как работал, так и будет работать», — добавил губернатор. При этом он уточнил, что дальнейшее содержание собора будет осуществляться за счет церкви.
По оценкам дирекции музея-памятника, здание требует постоянной, практически ежедневной реставрации. Ежегодный бюджет музея составляет около 650 миллионов рублей.
Напомним, в июле 2015 года Петербургская епархия обратилась к городским властям с просьбой передать Исаакиевский собор церкви в безвозмездное пользование. Против этой идеи выступил глава музейного комплекса Николай Буров, а также ряд деятелей культуры.
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