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11:29, 10 января 2017 579
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Весной в госдуме примут законопроект об ответственном обращении с животными

Весной в госдуме примут законопроект об ответственном обращении с животными

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева заявила, что проект федерального закона «Об ответственном обращении с животными» будет подготовлен к принятию в весеннюю сессию палаты. На данный момент инициатива уже прошла первое чтение, об этом сообщила пресс-служба «Единой России».

«Еще один важный законопроект, который будет подготовлен нашим комитетом к принятию в весеннюю сессию, — проект федерального закона «Об ответственном обращении с животными», — рассказала Тимофеева.

Она напомнила, что на важность этого документа обратил внимание президент России Владимир Путин.

Также комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды планирует в весеннюю сессию заняться проработкой вопросов, связанных с охраной озера Байкал, с внедрением экологических технологий в промышленность, а также с ответственным обращением с животными.

Напомним, 25 ноября президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам поднял резонансную тему обращения с бездомными животными, которые являются частью экосистемы городов. Он заявил, что работу по законопроекту об обращении с бездомными животными необходимо довести до конца и принять соответствующий документ.


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