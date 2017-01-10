В Великобритании забеременел 20-летний молодой человек

20-летний житель британского города Глостер Хейден Кросс забеременел. Он объявил, что он находится на четвертом месяце беременности, со ссылкой на «Metrо» передает «
Выяснилось, что Кросс родился девочкой, но позже начал принимать гормоны. Уже много лет он считает себя мужчиной. «Даже документы британца говорят о том, что он принадлежит к сильному полу», — говорится в сообщении.
Молодой человек решил родить ребенка, пока не сделал операцию по смене пола. Он нашел донора и прошел процедуру искусственного оплодотворения.
«После родов британец планирует удалить яичники и молочные железы, чтобы больше не чувствовать себя женщиной», — отметили журналисты.
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