В Клепиковском районе поймали двух черных лесорубов. Об этом сообщил
Так, полицейские выяснили, что ранее судимый за кражу и преступление, связанное с наркотиками, 26-летний житель села Пилево срубил две сосны на территории национального парка «Мещера». На него завели уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ.
В деревне Ильино участковые обнаружил тракторный след, ведущий из леса. Выяснилось, что 46-летний житель села срубил и вывез из леса 9 кубометров древесины незаконно. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.