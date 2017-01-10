Рязанские спасатели вытащили из снега «скорую» и машину с инвалидом

7 и 8 января в Сараевском районе расчет пожарной части №37 вытащил из снега две застрявшие машины: скорую помощь и машину с женщиной-инвалидом, пишет ИД «
В сообщении говорится, что из-за метели на дорогах образовались заносы, поэтому сначала увязла больничная «Газель», а затем и машина, приехавшая ей на выручку. Одной из них, когда подъехали спасатели, уже удалось выбраться, другую пришлось тащить.
На следующий день водитель «десятки», за рулем которой находилась женщина-инвалид, не могла справиться с управлением и въехала в сугроб. Легковушку вытащили, прицепив тросом к пожарной машине.
Фото ИД «Пресса»