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9:55, 10 января 2017 894
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Рязанские спасатели вытащили из снега «скорую» и машину с инвалидом

Рязанские спасатели вытащили из снега «скорую» и машину с инвалидом

7 и 8 января в Сараевском районе расчет пожарной части №37 вытащил из снега две застрявшие машины: скорую помощь и машину с женщиной-инвалидом, пишет ИД «Пресса».

В сообщении говорится, что из-за метели на дорогах образовались заносы, поэтому сначала увязла больничная «Газель», а затем и машина, приехавшая ей на выручку. Одной из них, когда подъехали спасатели, уже удалось выбраться, другую пришлось тащить.

На следующий день водитель «десятки», за рулем которой находилась женщина-инвалид, не могла справиться с управлением и въехала в сугроб. Легковушку вытащили, прицепив тросом к пожарной машине.

Фото ИД «Пресса»


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