Рязанцам покажут фотолетопись ленинградского рока. Об этом сообщила пресс-служба ТРЦ М5 «Молл».
С 13 января там откроется новая выставка Центра фотографии имени братьев Люмьер «Время колокольчиков». Экспозиция посвящена музыкантам ленинградской рок-сцены конца 70-х — начала 90-х и культовым событиям андеграунда.
В ней собраны работы фотографов Петербурга и Москвы, которым удалось запечатлеть самых ярких и неординарных представителей российского рока: групп «Аквариум», «Кино», «Зоопарк», «Алиса», «ДДТ», «АукцЫон», «Странные игры», «АВИА», «Ноль», «Объект насмешек», Александра Башлачёва и Сергея Курёхина.
Помимо фото рязанцы увидят редкие оригинальные афиши и плакаты, обложки виниловых пластинок, материалы из частных архивов.
Экспозиция будет размещена в помещении у входа № 6.
Время работы с 10:00 до 22:00