Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:12, 10 января 2017 325
 0    0

Рязанцам покажут фотолетопись ленинградского рока

Рязанцам покажут фотолетопись ленинградского рока

Рязанцам покажут фотолетопись ленинградского рока. Об этом сообщила пресс-служба ТРЦ М5 «Молл».

С 13 января там откроется новая выставка Центра фотографии имени братьев Люмьер «Время колокольчиков». Экспозиция посвящена музыкантам ленинградской рок-сцены конца 70-х — начала 90-х и культовым событиям андеграунда.

В ней собраны работы фотографов Петербурга и Москвы, которым удалось запечатлеть самых ярких и неординарных представителей российского рока: групп «Аквариум», «Кино», «Зоопарк», «Алиса», «ДДТ», «АукцЫон», «Странные игры», «АВИА», «Ноль», «Объект насмешек», Александра Башлачёва и Сергея Курёхина.

Помимо фото рязанцы увидят редкие оригинальные афиши и плакаты, обложки виниловых пластинок, материалы из частных архивов.

Экспозиция будет размещена в помещении у входа № 6.

Время работы с 10:00 до 22:00


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
12:12, 10 января 2017
Рязанцам покажут фотолетопись ленинградского рока
15:47, 9 января 2017
Рязанка устроила подводную фотосессию в платье 3
13:51, 9 января 2017
В праздники Константиново посетили более пяти тысяч человек
17:56, 7 января 2017
Афиша RZN.info рекомендует посетить концерт Екатерины Чистовой и Эллы Хрусталевой и Stand Up в «Червячке»
18:54, 6 января 2017
Афиша RZN.info рекомендует посетить «Тромбон-шоу» Максима Пиганова и концерт Дмитрия Шведа
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

Российская поисковая система вакансий «ГородРабот.ру» провела исследование регионального рынка труда на основе банка вакансий от рязанских работодателей.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:43, 1 января 2017 38 077
Сонная Рязань. RZN.info представляет фоторепортаж первого утра 2017 года 2
9:12, 2 января 2017 33 154
Стали известны цены на алкоголь, сигареты и бензин в 2017 году 1
10:42, 29 декабря 2016 21 952
Улыбайтесь, господа. В пятницу на рязанские маршруты выйдут десять новых автобусов 4
12:22, 7 января 2017 20 728
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
17:04, 6 января 2017 20 001
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
Все новости
Голосования

Детские каникулы для родителей – это…

Окончание опроса: 17.01.2017
Архив голосований
Форум