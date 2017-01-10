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19:06, 10 января 2017 917
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Пользователям сети предложили новый статус «ВКонтакте»

Пользователям сети предложили новый статус «ВКонтакте»

Соцсеть «ВКонтакте» предложили своим пользователям новый статус в графе семейного положения. Теперь желающие могут указать, с кем они находятся в гражданском браке.

По данным Vc.ru, нововведение приурочили к премьере сериала «Гражданский брак» на телеканале ТНТ.

«Это новый маркетинговый инструмент, тем он нам и интересен. Это неожиданно и в духе молодой аудитории, где ТНТ и „ВКонтакте“ — лидеры», — заявил замдиректора телеканала Рубен Оганесян.

Это первое изменение в графе семейного положения с 3 августа 2012 года, когда соцсеть позволила пользователям указывать отношения с партнерами своего пола.


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