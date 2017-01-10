Пользователям сети предложили новый статус «ВКонтакте»

Соцсеть «ВКонтакте» предложили своим пользователям новый статус в графе семейного положения. Теперь желающие могут указать, с кем они находятся в гражданском браке.
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«Это новый маркетинговый инструмент, тем он нам и интересен. Это неожиданно и в духе молодой аудитории, где ТНТ и „ВКонтакте“ — лидеры», — заявил замдиректора телеканала Рубен Оганесян.
Это первое изменение в графе семейного положения с 3 августа 2012 года, когда соцсеть позволила пользователям указывать отношения с партнерами своего пола.