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12:44, 10 января 2017 479
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Новый главный архитектор Рязани оказался музыкантом-видеоблогером

Новый главный архитектор Рязани оказался музыкантом-видеоблогером

Новый главный архитектор Рязани Дмитрий Васильченко оказался музыкантом — видеоблогером. У него есть свой канал на YouTube.

Там чиновник выкладывает видео, в которых исполняет песни на различную тематику. По его словам, музыку и стихи он пишет сам.

«Уже больше 30 лет я пишу песни. Для меня это важная часть жизни. Я всегда старался писать не тексты к песням, а именно стихи. Немаловажна для меня и музыка», — отметил Васильченко.

Он отметил, что каждому творческому человеку важна аудитория и ее поддержка, поэтому он и решил создать свой музыкальный канал. Всего там собрано 45 видео, а на сам канал уже подписался 21 человек.


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