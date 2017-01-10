Новый главный архитектор Рязани оказался музыкантом-видеоблогером

Там чиновник выкладывает видео, в которых исполняет песни на различную тематику. По его словам, музыку и стихи он пишет сам.
«Уже больше 30 лет я пишу песни. Для меня это важная часть жизни. Я всегда старался писать не тексты к песням, а именно стихи. Немаловажна для меня и музыка», — отметил Васильченко.
Он отметил, что каждому творческому человеку важна аудитория и ее поддержка, поэтому он и решил создать свой музыкальный канал. Всего там собрано 45 видео, а на сам канал уже подписался 21 человек.