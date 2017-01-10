Минздрав предложил запретить кальяны в барах и ресторанах

Министерство здравоохранения России предложило полностью запретить в организациях общественного питания курение, в том числе кальянов. Как передает
«Запрет использования в организациях общественного питания изделий, которые используются для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей (в том числе кальянов)», — говорится в документе.
Ранее
Кроме того, концепция предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах и на всех видах автомобильного общественного транспорта. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения — даже если это собственная квартира курильщика.