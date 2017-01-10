Российское Министерство транспорта подготовит ужесточающие наказание за неоплату проезда в системе «Платон». Соответствующее поручение по итогам совещания в правительстве России ведомству дал вице-премьер Аркадий Дворкович, передает «
В сообщении говорится, что в Минтрансе предлагают отменить правило, предусматривающее наложение только одного штрафа в сутки для большегрузов за зафиксированную камерами неоплату в системе «Платон».
Кроме того, согласно готовящимся в ведомстве поправкам, мера, по которой при оплате штрафов в течение 20 дней действует 50%-ная скидка, будет действовать только в том случае, если неоплату проезда в рамках «Платона» зафиксировал инспектор Ространснадзора, а не камера.