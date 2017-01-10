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13:07, 10 января 2017 449
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Из-за прорыва водопровода на Мервинской улице изменится движение общественного транспорта

Из-за прорыва водопровода на Мервинской улице изменится движение общественного транспорта

Из-за прорыва водопровода на улице Мервинской изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

На время ремонта на участке от 2-ого Мервинского до 7-ого Мервинского проезда с 21:00 10 января 2017 года до 7:00 11 января 2017 года перекрыли проезд. Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

  • Автобусы №15 «ТЦ „Круиз“ — поселок Мервино» будут следовать до остановки «Библиотека», далее по 7-ому Мервинскому проезду, улице Западной, Московскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.
  • Троллейбусы №17 «улица Крупской — Театральная площадь» при движении из города будут следовать по улице Юбилейной, при движении в город будут следовать по улице Крупской, Народному бульвару, Московскому шоссе, далее по своему маршруту.
  • Маршрутки №31 «улица Новоселов, дом №60 — поселок Дягилево (улица Коняева)», маршрутки №42 «ЗАО „Русская кожа“ — улица Новаторов» (в сторону мкр. Канищево), маршрутки №95 «пос. Юбилейный — МЖК «Кальное» — ТЦ «Круиз» будут следовать до остановочного пункта «Городская больница №10», далее по улица Западной (в прямом и обратном направлении), далее по Московскому шоссе по своим маршрутам.

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