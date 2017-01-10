Центробанк будет блокировать опасные сайты за один день

Центробанк России получил полномочия самостоятельно блокировать вредоносные сайты. Подобные новшества были введены благодаря подписанному договору с координационным центром, который будет обрабатывать заявку финансового учреждения, передает
Сообщается, что вся процедура обработки запроса займет не больше одного дня, что позволит Центробанку практически самостоятельно решать, какие интернет-ресурсы являются наиболее опасными, как для клиентов, так и для финансовой системы в целом. Специальная программа будет просматривать сайт, и анализировать информацию, которая на нем размещена. Именно ресурсы с недостоверной либо неправомерной информацией и будут заблокированы.
Известно, что это далеко не первый опыт Центробанка для усовершенствовании системы безопасности. В прошлом году благодаря совместной работе с центром мониторинга, финансовому учреждению удалось закрыть более 1500 тысячи ресурсов, которые были разработаны для кибератак на банковскую систему.