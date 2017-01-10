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10:42, 10 января 2017 526
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Центробанк будет блокировать опасные сайты за один день

Центробанк будет блокировать опасные сайты за один день

Центробанк России получил полномочия самостоятельно блокировать вредоносные сайты. Подобные новшества были введены благодаря подписанному договору с координационным центром, который будет обрабатывать заявку финансового учреждения, передает Life.

Сообщается, что вся процедура обработки запроса займет не больше одного дня, что позволит Центробанку практически самостоятельно решать, какие интернет-ресурсы являются наиболее опасными, как для клиентов, так и для финансовой системы в целом. Специальная программа будет просматривать сайт, и анализировать информацию, которая на нем размещена. Именно ресурсы с недостоверной либо неправомерной информацией и будут заблокированы.

Известно, что это далеко не первый опыт Центробанка для усовершенствовании системы безопасности. В прошлом году благодаря совместной работе с центром мониторинга, финансовому учреждению удалось закрыть более 1500 тысячи ресурсов, которые были разработаны для кибератак на банковскую систему.


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